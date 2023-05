Infortunio Leao | quadro clinico e aggiornamenti | “torneremo a surfare”

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 7 maggio 2023) L’attaccante del Milan Rafaelsi è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L’evoluzione delsarà monitorata giorno per giorno. Ad annunciarlo è stato il club rossonero;resta quindi in forte dubbio per il match con l’Inter di mercoledì prossimo, andata della semifinale di Champions League. Le parole dipresto“. Lo scrive, che consegna a una Instagram stories il suo messaggio per i tifosi rossoneri, in ansia per le sue condizioni dopo l’uscita all’11’ nel match di ieri con la Lazio. L'articolo CalcioWeb.