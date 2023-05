Infortunio Leao | news dal Milan | c’è elongazione dell’adduttore

(Di domenica 7 maggio 2023) (Adnkronos) – L’attaccante delRafaelsi è sottoposto questa mattina a esami strumentali che hanno evidenziato unadel muscolo lungo adduttore della coscia destra. L’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno. Così il club rossonero in merito alle condizione del 23enne attaccante portoghese, uscito ieri all’11’ del match con la Lazio.resta in forte dubbio per il match con l’Inter di mercoledì prossimo, andata della semifinale di Champions League. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il primo stop serio è arrivato a novembre 2020, cinque partite saltate per unal bicipite femorale della coscia destra.diede forfait in tre partite di campionato e due in Europa, ...resta in forte dubbio per il match con l'Inter di mercoledì prossimo, andata della semifinale di Champions League.L'e il possibile stop per il derby L'evoluzione del quadro clinico, fa sapere il club rossonero, sarà monitorato giorno per giorno, ma la presenza diper la semifinale è in forte ...

Il professor Alessandro Massé spiega che cos'è l'eloganzione all'adduttore di Leao, infortunio che mette a rischio l'Euroderby. Ecco i tempi di recupero.Da quando è al Milan il portoghese ha saltato solo 14 partite per noie muscolari (due causa Covid). E allo Sporting restò fermo due mesi ...