Incoronazione Carlo | tutta la distanza che c' è fra William e Harry

E invece Alberto e Charlene di Monaco hanno sfilato a Westminster insieme per l'di reIII . La principessa Charlene ha sfoggiato un tailleur gonna color crema con stola annessa. ...Breve ( e neanche così intenso). Il principe Harry è tornato in California dopo aver trascorso solo 28 ore e 42 minuti nel Regno Unito per assistere sabato all'di suo padre, re. Dopo la cerimonia, è sgattaiolato fuori dall'abbazia di Westminster, accompagnato da una scorta della polizia metropolitana e si è diretto all'aeroporto di ...Audience britannica oltre i 20 milioni di picco per la lunga trasmissione televisiva di ieri della solennedi reIII e della regina Camilla, secondo i dati riferiti in queste ore dai media. Nel solo Regno Unito l'evento - andato per la prima volta nella storia in diretta tv - ha fatto ...

L'incoronazione della Regina consorte Camilla e il piccolo inconveniente La7

Dal ricorrere dei colori della bandiera ucraina al volto di Harry coperto dal cappello della zia. Coincidenze o qualcosa di piùLondra, 7 maggio 2023 - Prima il 'big lunch', poi il concerto: ecco i due appuntamenti della prima domenica dopo l'incoronazione di Re Carlo III . Tempo di festeggiamenti per il nuovo sovrano del ...