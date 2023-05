Incoronazione Carlo III | le celebrazioni continuano | da Katy Perry a Bocelli fino agli “street parties”

Leggi su open.online

(Di domenica 7 maggio 2023) Ieri, sabato 6 maggio, è stata una giornata storica per il Regno Unito. ReIII è stato incoronato sotto gli sguardi del mondo intero, così come Sua Maestà la Regina Camilla, tra squilli di trombe e rituali centenari. Ma un evento così importante non può essere circoscritto in 24 ore: come da protocollo i festeggiamenti proseguono anche oggi, e lo faranno anche domani, lunedì, proclamato giorno festivo nel Regno Unito. Il programma di questa domenica prevede, come da consuetudine, migliaia di «» e «pranzi dell’». Per l’occasione, il sovrano ha disposto circa 3mila blocchi stradali. I cittadini faranno festa nelle proprie comunità, mentre alcuni membri della famiglia reale visiteranno i picnic e le tavolate che verranno allestite nei quartieri e nei parchi di tutto il Paese, come vuole ...