Il bilancio è ancora provvisorio, del tragicoavvenuto questa mattina tra Torre del Greco e Torre Annunziata ,'autostrada A3 in direzione Salerno. Due veicoli si sono scontrati, mentre ...Il bombardamento è avvenuto la scorsa notte'insediamento di Bogatoye, nel distretto di Pologi. ... Poche ore dopo l', avvenuto non lontano dalla cittadina di Bor, è stato arrestato, ...Tragedia'autostrada Napoli - Salerno questa mattina. Un minivan con vari turisti a bordo si è capovolto a seguito di un. L'impatto ha provocato la morte di una persona e il ferimento di molte ...

Incidente sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno, morto 63enne: coinvolto van di turisti ilmattino.it

Gli operatori sanitari del 118 sono giunti sul posto con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia di stato, accorsa sul posto insieme ai vigili del fu ...Un giovane di 18 anni, Andrea Mileto, è morto la scorsa notte a Finale Ligure in un incidente stradale nei pressi della Caprazoppa, sul rettilineo dell'Aurelia in prossimità del confine con Borgio. La ...