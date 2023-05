Schianto in autostrada: un morto e diversi feriti . E' il bilancio provvisorio del terribileavvenuto oggi poco dopo le 17.30'autostrada A27 Venezia - Belluno , in direzione della città lagunare. Tre i mezzi coinvolti stando alle prime ricostruzioni. Sul posto ambulanze, ...Inutile il tentativo del motociclista di evitare l'impatto: la moto si è schiantata e i due ragazzi sono volati'asfalto restando entrambi feriti . I soccorsi Immediata la richiesta d'aiuto ...commenta Tragicosulla A27 , nel tratto di Vittorio Veneto (Treviso), sulla corsia per Venezia. Una vettura entrata in contromano in autostrada si è schiantata contro due mezzi che viaggiavano nella ...

Incidente sull'A27, auto contromano si schianta contro due veicoli: un morto e tre feriti TGCOM

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi ... trasportato in elisoccorso all'ospedale Cto di Torino. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chivasso. La dinamica è ...Genova. Terribile incidente questo pomeriggio sulla Strada statale 45 della Val Trebbia, dove, all’interno della galleria di Laccio si sono scontrate due auto frontalmente. Otto le persone ferite, di ...