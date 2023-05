Incidente sul Gran Sasso | scialpinista marchigiano precipita dal canale Bissolati e muore

(Di domenica 7 maggio 2023) Un tragicosi è verificato intorno a mezzogiorno di domenica 7 maggio sul. Un giovane escursionistato dal, a quota 2.700 metri, durante la discesa dal Cornode. Stava probabilmente facendo un fuoripista. Alcuni sciatori che hanno assistito all’hanno lanciato l’allarme e sul posto sono subito arrivati i tecnici del Soccorso alpino e speleologico abruzzese: il medico di turno ha raggiunto loa quota 2.400 metri, ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo. I carabinieri di Teramo stanno indagando sull’, su disposizione del ...

Precipita dalla Direttissima del Gran Sasso e muore. Il tragicoè accaduto poco prima di mezzogiorno e inutili sono stati i soccorsi in elicottero del 118 ...marchigiano l'alpinista morto...Un giovane scialpinista marchigiano è precipitato ed ha perso la vita cadendo dal canale Bissolati sulla vetta del Corno Grande,Gran Sasso. L'è accaduto poco prima di mezzogiorno e inutili sono stati i soccorsi in elicottero del 118 che si è poi diretto all'ospedale dell'Aquila. La salma verrà portata all'...- - > Drammaticoa Volargne: scontro frontale, un morto e due feriti. Drammaticomortale nel primo pomeriggio di oggi, domenica 7, a Volargne. Secondo quanto ricostruito ...posto ...

Incidente sul Gran Sasso, alpinista precipita da un canale e muore: la vittima è un 50enne di Orvieto leggo.it

Un tragico incidente si è verificato intorno a mezzogiorno di domenica 7 maggio sul Gran Sasso. Un giovane escursionista marchigiano è precipitato dal canale Bissolati, a quota 2.700 metri, durante la ...Stava scendendo con gli sci di alpinismo e si trovava sul Gran Sasso, sul Corno Grande, lungo il Canale Bissolati, a quota 2.700 metri, quando per cause ancora da accertare lo sciatore ha perso il con ...