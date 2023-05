Incidente in autostrada | morto un automobilista

Leggi su anteprima24

(Di domenica 7 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unè avvenurto nella mattimata di oggi lungo l’Napoli-Pompei-Salerno. Tra gli svincoli di Torre del Greco e Torre Annunziata, in direzione sud, un minivan si è scontrato – per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale – con un utilitaria che procedeva nello stesso senso di marcia. Una persona è deceduta. Altre persone ferite sono state soccorse dal 118. Successivamente si è appreso che nel sinistro, che ha visto coinvolti tre veicoli, è deceduto un uomo di 63 anni. Stando ad una prima ricostruzione (sul posto sono intervenuti agenti di polizia stradale ma anche carabinieri e polizia) due veicoli si sarebbero scontrato, coinvolgendo una terza auto che si è anche ribaltata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.