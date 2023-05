“In Italia non si parla più di Hiv” “Davanti a noi un muro di scetticismo” Le voci di chi sta facendo la PrEP

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023) Solo 3600 persone inusufruiscono della, la terapia di profilassi pre esposizione all’Hiv che consente di evitare il contagio in caso di contatto col virus. In attesa che, dopo il via libera del Comitato prezzi e rimborsi dell’Agenzia del farmaco, diventi gratuita anche in, ilfattoquotidiano.it ha incontrato alcuni di loro e ne ha raccolto le testimonianze anonime, per capire come abbiano iniziato questo percorso e con quali difficoltà. delusione per costi alti e scarsa adesione. E sulla carenza di visibilità sociale accusano: “È omofobia di Stato” M.C., 37 anni, Napoli: “Di Hiv nessunopiù” – “Ho deciso di sottopormi allaperché si tratta di un protocollo che prevede test periodici ogni tre mesi: più ci testiamo, più controllo e prevenzione ci sono e più siamo sicuri”. ...