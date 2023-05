Immobilizzata e aggredita in discoteca | un' altra violenza sessuale a Milano

(Di domenica 7 maggio 2023) Nella notte tra sabato e domenica, una donna è stata violentata in unadiin zona Loreto, non distante dalla stazione Centrale

Appena il treno è partito mi ha messo una mano sulla bocca e mi ha, spingendomi contro il finestrino e schiacciandomi contro i sedili, grazie anche alla sua notevole forza ...La donna, ha raccontato di essere statatra i finestrino e il sedile . Dopo lo sua ... prima le avrebbe fornito informazioni gentilmente e poi improvvisamente l'avrebbe. Alla ...Studentessa violentata sul treno regionale a Milano, arrestato un pendolare 36enne: 'Mi hatra sedia e finestrino' IN AGGUATO Ora Barbara Capovani lotta per la vita. 'Le condizioni ...

Immobilizzata e aggredita in discoteca: un'altra violenza sessuale a ... ilGiornale.it

Nella notte tra sabato e domenica, una donna è stata violentata in una discoteca di Milano in zona Loreto, non distante dalla stazione Centrale ...Arrestato un uomo di 36 anni che martedì 2 maggio ha cercato di entrare in una casa di via Mentana colpendo con un tubo di ferro per impalcature i vetri e la porta d’ingresso ...