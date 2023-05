Immissioni in ruolo docenti | perchè il Ministro ha parlato di 100mila nuove assunzioni? Da quali graduatorie? VIDEO

... con quali modalità si dovranno attuare leine le supplenze 2023 - 2024, per quale motivo le graduatorie del personale docente e Ata precario non possono essere limitate a quelle ...E' l'operazione che si avvia subito dopo (diciamo subito ma potrebbe passare qualche settimana) lein. L'obiettivo del Ministero è di concludere gli incarichi a tempo indeterminato ...... organico del personale da potenziare per adeguarlo alle esigenze, anche quelle più impellenti che riguardano il Pnrr,ine supplenze, gestione delle graduatorie del personale ...

Immissioni in ruolo 2023 docenti entro luglio, presa di servizio il 1° settembre con vincolo di tre anni per i trasferimenti. Obiettivo 56mila Orizzonte Scuola

La nota del Ministero che prevede il depennamento da tutte le graduatorie (comprese quelle per le supplenze) per i docenti assunti con riserva è stata dichiarata definitivamente illegittima dal Consig ...Reclutamento: Anief e Udir alla Camera proposte di modifica su organici, assunzioni, graduatorie e mobilità del personale ...