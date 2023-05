Immigrazione | la Francia vuole dare lezioni all' Italia ma fa peggio di noi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023) Chiedere scusa all'per le dichiarazioni insultanti del ministro dell'Interno Gérald Darmanin? Manco per sogno. È questa la linea del governo francese nel day-after dell'ennesima crisi diplomatica tra Parigi e Roma. Una crisi figlia del dilettantismo diplomatico di un piccolo Sarkozy, Darmanin, chiamato a ricoprire un ruolo troppo grande per le sue capacità, e della necessità da parte del governo francese di inasprire i toni sull'per ragioni elettorali interne (Marine Le Pen sta volando nei sondaggi di popolarità e i francesi sono stremati dalla pressione migratoria). «Non penso che ladebba scusarsi», ha dichiarato ieri il ministro dell'Istruzione francese, Pap Ndiaye, su France Info, aggiungendo che «se il Trattato del Quirinale firmato nell'autunno del 2021 è ancora valido» e resta la «bussola» in materia ...