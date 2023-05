Iling e Vlahovic in gol | la Juve vince in casa dell' Atalanta e vola al secondo posto

La Juventus si aggiudica lo scontro diretto in chiave Champions League vincendo 2 - 0 al Gewiss Stadium di Bergamo: a decidere contro l'Atalanta sono stati- Junior e. Tre punti fondamentali per i bianconeri che si piazzano al secondo posto a quota 66, a +2 sulla Lazio . Gli orobici, invece, rimangono a 58, in sesta posizione. È stata una ...I bianconeri battono la Dea con le reti dinella ...Dopo quansi due mesi la Juventus torna a vincere in trasferta, a Bergamo decidono i gol dima il migliore in campo è un altro: Danilo. Buona anche la prova dell'Atalanta con due soli sotto la sufficienza. Le pagelle di Federico ...

Atalanta-Juventus 0-2: gol di Iling e Vlahovic | Serie A La Gazzetta dello Sport

La Juventus si impone per 2-0 in casa dell'Atalanta, nell'anticipo della 34/a giornata di Serie A. I gol di Iling-Junior al 56' e Vlahovic al 98'. Bianconeri adesso al secondo posto. La… Leggi ...Scatto Champions della Juventus che vincendo 2-0 sul campo di una diretta concorrente come l'Atalanta per un piazzamento tra le prime quattro scavalca la Lazio in classifica issandosi, sola, al second ...