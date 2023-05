Anche un altro esponente del Governo spesso bersaglio delle critiche di Michela Murgia, ilSalvini, ha rivolto un pensiero nei confronti della scrittrice sarda. "Sono colpito dall'...ROMA " Scommette sul Sud il vice premier e ministro delle Infrastrutture,Salvini. "Solo per opere Anas abbiamo impegnato 4,5 miliardi di investimenti in tutta Italia con interventi incisivi per il Mezzogiorno", sottolinea in un'intervista a La Gazzetta del ...Ancona -Salvini torna l'8 maggio nelle Marche con un carico di energia e buone notizie dalla filiera ... Ile ministro delle Infrastrutture e Trasporti sarà ad Ancona alle 17.30 per ...

Il vicepremier Matteo Salvini scommette sul Sud Tiscali Notizie

La presidente del Consiglio ha rivolto un pensiero nei confronti della scrittrice sarda, in risposta a un passaggio dell'intervista shock di Murgia in cui viene citata ...Un emendamento presentato da Lega e Forza Italia prevede lo stanziamento di un milioni l’anno dal 2024 al 2030 per campagne di comunicazione. Il vicepremier: «Il ponte garantirebbe anni di commesse pi ...