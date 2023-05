Il viceministro Leo | “Il taglio del cuneo fiscale sarà stabile” Verso un “superbonus” tredicesima

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 7 maggio 2023) La volontà del governo «è certamente quella di stabilizzare il beneficio» deldelvarato con il decreto legge del primo maggio. È questo l’obiettivo indicato da Maurizio Leo,all’Economia e alle Finanze, in un’intervista al Corriere della Sera. «Il governo – sottolinea l’esponente di FdI – ha intanto rafforzato il potere d’acquisto delle famiglie, visto che l’inflazione è ancora alta. Ma, evidentemente, c’è anche un’esigenza, per così dire, strutturale, visto l’elevato livello del prelievo-contributivo sui lavoratori. Per questo la volontà è certamente quella di stabilizzare il beneficio. Non è possibile pensare di togliere il prossimo anno quel che si è deciso di dare ora. Tuttavia, lo si dovrà fare avendo ben chiaro che ci sono compatibilità finanziarie da ...