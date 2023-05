(Di domenica 7 maggio 2023) Bergamo. Il, provvedendo alla cura pastorale della diocesi e alle necessità delle comunità, dopo la riforma della Curia e la comunicazione di un primo gruppo di nomine, ha designato alcuniad un nuovo servizio che diventerà effettivo con il mese di settembre. I fedeli di alcune parrocchie interessate ne hanno avuto notizia nelle scorse settimane, perché – a differenza che nel passato – l’annuncio viene dato in domeniche diverse a seconda delle esigenze. Per questo, a quanto viene qui presentato, seguiranno nelle prossime settimane altre note riassuntive della Curia diocesana. Don Mario Amigoni, di anni 48, attualmente parroco di Endenna e di Somendenna, sarà parroco di Capriate e di Crespi. Don Alessandro Baitelli, di anni 53, attualmente amministratore parrocchiale di Solto, di Esmate, di Fonteno, di ...

... da padre Ricci, autentico pioniere dell'evangelizzazione in Cina e precursore, comedi ... Nazzareno Marconi,di Macerata - Tolentino - Recanati - Cingoli - Treia e presidente della ...Alla presentazione alla stampa sono intervenuti ildelegato per il Sovvenire e vice ... è l'arcivescovo Maffeis, ricordando le tre parole di papapronunciate lo scorso 16 febbraio, "...Alla presentazione alla stampa sono intervenuti ildelegato per il Sovvenire e vice ... è l'arcivescovo Maffeis, ricordando le tre parole di papapronunciate lo scorso 16 febbraio, "...

Il vescovo Francesco annuncia le nuove destinazioni per 46 sacerdoti BergamoNews.it

L’INCONTRO. Oltre 2.000 ragazzi entusiasti sono stati coinvolti in questo fine settimana in Seminario nelle serate di presentazione del Cre edizione 2023. Domenica sera si replica con altri mille raga ..."È bello poter festeggiare il lavoro in una fabbrica di Sarsina - ha detto il sindaco di Sarsina Enrico Cangini -. Questo non è solo un luogo di lavoro. È anche un luogo di relazioni. Chi lavora e chi ...