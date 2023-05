Il Verona vince 1-0 a Lecce e vede la salvezza

(Di domenica 7 maggio 2023)(ITALPRESS) – Lo scontrodel Via del Mare va al, che si impone per 1-0 contro il. E' un guizzo di Ngonge a decidere un incontro caratterizzato da molto nervosismo ma meglio interpretato dai gialloblù. Adesso il club veneto, che nonva fuori casa da circa un anno, è quartultimo in classifica ela. Risucchiata in piena zona retrocessione invece la squadra giallorossa. La prima occasione è per gli ospiti e arriva dopo meno di due minuti, quando Lazovic scappa sulla sinistra e crossa una palla al bacio sulla testa di Djuric che centra in pieno la traversa da pochi passi. Il copione si ripete al 10?, con Falcone che si supera sull'incornata dell'attaccante bosniaco salvando in corner. Saranno le uniche due emozioni in un primo ...

Ilespugna il 'Via del Mare' e conquista tre punti preziosissimi in chiave salvezza: in terra salentina la decide NgongeUn gol per conquistare tre punti d'oro: ilsul campo del Lecce ed esce dalla zona retrocessione quando mancano quattro partite alla fine del campionato. Lecce -(LaPresse) - Calciomercato.itBastano due minuti alper ...Baroni(3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Tameze, Abildgaard, ... La Fiorentina ci prova, ma il risultato non cambia più: il Napoli1 - 0 e dopo il triplice ...La Gevi Napoli Basketsul campo della Tezenisper 88 a 82 , nella gara valevole per la trentesima giornata del Campionato di Serie A e conquista la salvezza. Comments comments

Napoli vince in volata a Verona e festeggia la salvezza Basketinside

All’88esimo ancora Lecce: Banda tenta il tiro a giro sul secondo palo, non rischia Montipò che manda la palla in calcio d’angolo. Termina qui, vince il Verona 1 a 0.LECCE (ITALPRESS) – Lo scontro salvezza del Via del Mare va al Verona, che si impone per 1-0 contro il Lecce. E’ un guizzo di Ngonge a ...