Il trionfo di Milan | dall’oro di Tokyo allo sprint sul lungomare di San Salvo

(Di domenica 7 maggio 2023) Volata maestosa di Jonathansuldi San. Primo arrivo in volata e prima vittoria italiana, dunque. Il nostro olimpionico dell’inseguimento replica le gesta, quasi le movenze, che first appeared on il manifesto.

Ai microfoni di Eurosport, Jonathanha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo ilnella seconda tappa del Giro d'Italia: "Ancora non ci credo. Sono senza parole, è assolutamente incredibile. Sono al mio primo Giro ed è ...Va in archivio anche la seconda tappa del Giro d'Italia 2023 , la la Teramo - San Salvo di 201 km, che ha visto ildi Jonathandella Bahrain Victorious . Una prestazione formidabile da parte del corridore italiano che, grazie alla sua potenza, batte in volata tutta la concorrenza conquistando la sua ...2a Tappa : Teramo - San Salvo, 202 km km SITUAZIONE IN GARA FINE Vince l'azzurro ...

Il trionfo di Milan, dall’oro di Tokyo allo sprint sul lungomare di San ... Il Manifesto

Il ciclista azzurro dopo il trionfo nella 2^ tappa: "La squadra ha fatto un grande lavoro, non solo per mettermi nella migliore posizione ma anche per tenermi tranquillo".Jonathan Milan è il vincitore della seconda tappa del Giro d'Italia 2023, partita da Teramo e giunta sul traguardo di San Salvo. Il friulano del team Bahrain Victorius si impone con grande autorevolez ...