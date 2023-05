Il sorriso di Camilla regina su cui nessuno avrebbe mai scommesso

Il mio regalo per Carlo Ildi Carlo durante la Coronation è arrivato con il coro gospel, mi ... in auto, ho deciso che il mio regalo per Carlo efosse giusto: un albo che raccoglie i ...Chi avrebbe immaginato, un quarto di secolo fa alla morte della principessa Diana, cheParker Bowles sarebbe stata incoronata regina Non certamente lei. A una domanda in merito rispose: "Non ...Carlo ha rivolto anche unal suo primogenito, il principe William, che nei panno di erede ... La reginaè avanzata nella navata coi paggi che le reggevano le code del lungo mantello, ...

Il peso della corona, poi il sorriso: e Camilla è regina la Repubblica

LONDRA Re Carlo III ha sorriso un po’ rilassato solo una volta, nella lunga e faticosa cerimonia di incoronazione all’Abbazia di Westminster. È stato quando la regina Camilla, ...Vivo a trecento metri dal Palazzo reale e ho visto la città trasformarsi. Dal clima cupo del Covid a una marcia decisa e serena in Victoria Street ...