Il saluto in friulano di Jonathan Milan

Jonathan Milan della Bahrain Victorius si impone nella seconda tappa del Giro d'Italia 2023, Teramo - San Salvo di 202 ...Gervasutti, classe 1909,d'origine e piemontese d'adozione, negli ambienti dello ... "Agli universitari del Guf che partono per scalare la Cordigliera porgo il mio augurale". Il CAI per ...Osservare il terreno, quello, in dialetto la ponca : formatasi in bacini lacustri, ...e produttori italiani e sloveni si riuniscono per sollevare i calici e brindare a lui con il suo: "...

A quarantasette anni dal sisma il Friuli ha ricordato i suoi morti RaiNews

Lignano Sabbiadoro, festeggia 120 anni di bagni fatti di mare, sole, turismo, economia inaugurando la stagione estiva ...Oggi la viticoltura friulana piange la scomparsa di Girolamo Dorigo, un pioniere che ha dedicato la sua vita alla produzione di vino di qualità nella regione. Dorigo si è spento all'età di 89 anni, la ...