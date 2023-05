Il saccheggio dell’archeologia. Il segreto di Orfeo a Taranto e il traffico dei reperti trafugati

(Di domenica 7 maggio 2023) C'è un dibattito aperto sul gruppo di tre statue di terracotta "e le Sirene" ora esposto al museo archeologico di, che ne mette in dubbio la provenienza dal territorio pugliese, se non ...

L'impegno delle forze'ordine e delle Soprintendenze nel combattere reati del genere è, da sempre, stato di gran lunga inferiore alle necessità. Tanto che il pur benemerito Nucleo dei Carabinieri ...Che magnifica impresa sarebbe di fronte al mondo e in faccia a Papa Leone! Per non dire'... Gli abitanti osano opporre resistenza ale fanno la stessa fine di quelli di Mulazzano. ...Missione e parole ogni giorno violate (anzi, stuprate) dal ritorno'egoismo di sistema e della ... Ma anche noi non ci stiamo e denunceremo ognidi diritti, di giustizia, di dignità, di ...

Il saccheggio dell'archeologia. Il segreto di Orfeo a Taranto e il ... Tiscali Notizie

C’è un dibattito aperto sul gruppo di tre statue di terracotta “Orfeo e le Sirene” ora esposto al museo archeologico di Taranto ...Un'inchiesta internazionale ha raccontato come per anni abbia allargato la propria collezione con metodi spericolati ...