Il Prof De Natale commenta il workshop scientifico di Napoli

... cardiologia fetale e pediatrica, neurochirurgia e neuroradiologia intervenzionale", spiega il. La diagnosi post -è ancora più traumantica perchè i genitori non sono preparati. Spesso il ...... "La scuola di medicina antica e il ruolo delle donne", il professore Marco Diche tratterà ... La.ssa Mela Albana è stata autrice di: Il medico in età imperiale fra autorappresentazione e ...... la Confartigianato di Enna, l'associazione Eracle Storia arte e cultura, la. ssa Cettina ... In attesa di rivederci nelle piazze a. Grazie di cuore. Visite: 24

Morto Enrico Oldoini, regista dei film Vacanze di Natale e ideatore di Don Matteo Everyeye Serie TV

Il regista è scomparso all'età di 77 anni e l'annuncio della sua scomparsa è stato dato ieri da Christian De Sica."San Pellegrino Laziosi continua ad essere una presenza viva per Forlì, la città natale dove svolse la sua missione per circa cinquant’anni" ...