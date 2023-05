Il principe William continua ad omaggiare la nonna | la Regina Elisabetta nonostante l' incoronazione di Re Carlo III

(Di domenica 7 maggio 2023) I, futuro Re di Inghilterra, omaggio ancora sualaII insieme a sua moglie Kate Middleton Nel libro di suo fratello minore, ilHarry, si evince chiaramente come quest’ultimo sia stato sempre molto più affezionato alla dolcezza e le carinerie della mamma.invece è sempre stato la fotocopia del padre: estremamente sensibile e studioso ho sempre lottato per la sua riservatezza, ma senza mettere a rischio l’istituzione di cui un giorno sarà a capo supremo. Anche come spirato Alberto Angela nel documentario dedicato alla famiglia Windsor, andato in onda sul palinsesto Rai poco prima dell’di Reè sempre stato molto legato al padre ed ha ...

Estratto dell'articolo di Caterina Soffici per 'la Stampa'e harry all incoronazione E così Harry è entrato da solo. Il reietto, il ribelle […] Per il funerale della regina era in seconda fila, facevano notare ...Applausi anche per Lady Louise Windsor, la figlia 19enne delEdoardo e Sophie, stretta in un lungo abito bianco con stampa floreale. Cherie Blair (Nc) La peggiore Cherie Blair, tempestata ...... le mille facce delLouis, sempre accanto a Charlotte Incoronazione Carlo: reali, star e ... confermata la presenza di Louis Incoronazione di Carlo III, svelato il ruolo diche giurerà ...

Le vignette sono già virali sul web: “Quando ti dicono che sei bella come una regina, pensa a Camilla”. Intanto Camilla ce l’ha fatta. Tutti vorremo avere la sua costellazione di stelle. Come diceva K ...Ai margini ideali e fisici dell’incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla - così come delle inquadrature della Bbc -, il principe Harry ha trascorso il suo soggiorno londinese in solitaria.