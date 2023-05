Il primo squillo italiano al Giro è di Jonathan Milan

Leggi su agi

(Di domenica 7 maggio 2023) AGI - Alla sua prima partecipazione ald'Italia, Jonathanfa subito centro conquistando la seconda frazione della corsa rosa 2023, la Teramo-San Salvo di 202 chilometri. Il friulano della Bahrain-Victorious, campione olimpico su pista a Tokyo con il quartetto e rivale di Filippo Ganna nell'inseguimento individuale, ha sbaragliato la concorrenza nelarrivo allo sprint, dando vita a una progressione irresistibile negli ultimi 200 metri e imponendosi nettamente sull'olandese David Dekker (Team Arke'a Samsic) e sull'australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Per il 22enne di Tolmezzo, al quarto successo tra i professionisti e al secondo in stagione, si tratta anche della prima affermazione in una prova del World Tour: "Ha un sapore speciale, sono incredulo - ha commentato-, non potevo ...