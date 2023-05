Il Napoli festeggia lo scudetto | battuta 1-0 la Fiorentina

(Di domenica 7 maggio 2023)(ITALPRESS) – Ilsi impone sullaper 1-0 e corona con una vittoria la prima gara da campione d’Italia e la festadel popolo azzurro. Il gol vittoria porta la firma di Osimhen, su rigore: il nigeriano, dopo un primo errore dal dischetto, riesce a segnare al secondo tentativo. Ottimonella ripresa, mentre lapaga la poca concretezza in zona offensiva. Stadio “Maradona” tutto esaurito (con tanta gente anche fuori) e vestito a festa. Spalletti concede minutaggio ai giocatori meno impiegati in stagione come Gollini, Ostigard, Demme e Raspadori; nellaJovic è chiamato a sostituire l’indisponibile Cabral, supportato da Gonzalez e Sottil. Meglio lanel primo tempo rispetto ad un ...

Il giro palla degli ospiti è più fluido, quello delpiù compassato: nel primo tempo, l'unica occasione per i partenopei capita a Osimhen che calcia a lato da posizione defilata. Al 45' il ...Calcio 2022 - 2023 Serie A Tabellino partita- Fiorentina Squadra in casaSquadra avversaria Fiorentina In un Maradona gremito e azzurro in ogni angolo, ilcampione d'Italia onora al meglio l'atmosfera di festa e non si concede distrazioni in campo. Gli uomini di Spalletti battono per 1 - 0 la Fiorentina e restano in corsa per stabilire il record ...Ile lo fa con una vittoria contro la Fiorentina. La squadra di Luciano Spalletti non gioca la sua miglior partita, fa soffrire il suo allenatore ma alla fine trova la forza per riuscire ...

Napoli, una barca di tifosi festeggia lo scudetto per le vie della città. VIDEO Sky Sport

A due mesi di distanza dal successo sull’Atalanta, il Napoli è tornato a vincere in casa in campionato con il successo per 1-0 sulla Fiorentina grazie al calcio di rigore trasformato da Victor Osimhen ...Sono giorni in cui lo Scudetto del Napoli ha cambiato la geopolitica del calcio in Italia, togliendo il titolo ad un club strisciato e dimostrando come, anche con i conti in regola, si possa… Leggi ...