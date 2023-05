Il Napoli di Spalletti punta i 92 punti Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 maggio 2023) Scriveche un altro obiettivo deldiè fare 92, quindi superare il record di Sarri dei 91. Non è semplicissimo. Mancano cinque partite e ildeve vincerne quattro visto che adesso è a 80. Non sarà facile anche perché, comprensibilmente, può subentrare il fisiologico appagamento. L’obiettivo era riportare alo scudetto. Itotalizzati in campionato rientrano tra le statistiche, non negli albi d’oro. Scrive: La Fiorentina di Vincenzo Italiano all’orizzonte ha la semifinale di Conference League contro il Basilea. Il, invece, ha già in tasca il traguardo dello scudetto e proverà ...