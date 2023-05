Il Napoli Campione fa festa al Maradona | un rigore di Osimhen stende la Fiorentina

Ecco le giornate del calendario , asimmetrico come lo scorso anno Il Miland'Italia ... La Juventus gioca a Ferragosto contro il Sassuolo , ilè ospite del Verona Seconda giornata tra ...Spalletti 8 - Ha costruito la squadrad'Italia e non si ferma. Dalle parti disono previste processioni per ottenere qualche intercessione dall'alto per la sua permanenza in azzurro ...La coreografia allo stadio Maradona per il terzo Scudetto delPrima della partita, su ogni sediolino, era stato collocato un foglio con tutte le istruzione per la buona riuscita della ...

Il Foglio omaggio al Napoli campione d'Italia Agenzia ANSA

Il Napoli è ufficialmente campione d’Italia. Napoli-Fiorentina è la gara valevole per la 34esima giornata di Serie A. C’è un dato, secondo Opta, che evidenzia lo strapotere azzurro: 47° gol in Serie A ..."Il Napoli vince anche la prima da Campioni d'Italia al Maradona, una gara non semplice contro una Fiorentina abbottonata, bravi Kvara e Lobotka, Osimhen prima sbaglia poi la decide! Bravi! @napolimag ...