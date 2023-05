Il Monza risponde al Torino | 1-1 | Caprari risponde a Sanabria

(Di domenica 7 maggio 2023) Finisce 1-1 il match tra. Le reti avvengono tutte nella ripresa, con la squadra di Ivan Juric che passa in vantaggio prima di essere raggiunta a pochi minuti dal 90? dai brianzoli. La gara inizia abbastanza lentamente e la prima occasione arriva solo al 20? quando Miranchuk impegna Di Gregorio dopo una sponda di. Gli ospiti rispondono immediatamente con Ciurria che ci prova in due occasioni, ma trova sempre attento Milinkovic Savic. Ilquindi protesta e reclama un paio di rigori (Ricci a terra dopo in contrasto con Pessina, contatto Izzo-Buongiorno su cui il check Var non ravvisa nulla). Poi i granata si vedono anche annullare una rete per un fuorigioco di Miranchuk che aveva toccato in fondo al sacco da pochi passi. Nel finale di tempo, il portiere ospite si esalta sul mancino di ...

Al 65' grandeilcon la discesa di Carlos Augusto che, servito bene da Rovella, scarica la conclusione sulla quale si oppone col corpo Milinkovic. I biancorossi si sbilanciano in cerca ...... i due gol entrambi nella ripresa, a SanabriaCaprari. Le due squadre, che si confermano ... Ilcerca di reagire ma è poco lucido, Palladino cerca la scossa inserendo due attaccanti, ...Si spartiscono la posta in palioe Torino (1 - 1) nella gara valida per la 34/a giornata di Serie A. Sanabria sblocca il risultato in avvio ripresa con un diagonale vincente, Caprari pareggia i conti nel finale, al 41', con un ...

Serie A, Torino-Monza 1-1: Caprari risponde a Sanabria - Sportmediaset Sport Mediaset

Finisce 1-1 il match tra Torino e Monza. Le reti avvengono tutte nella ripresa, con la squadra di Ivan Juric che passa in vantaggio prima di essere raggiunta a pochi minuti dal 90' dai brianzoli. La g ...