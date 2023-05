In tal senso ilSchillaci che ha demandato ai sanitari, in primo luogo alle direzioni ... il microfono torna solo a chie si è vista in molti seri e stimati professionisti una ...... di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio dei ministri edegli affari esteri e della ... Antonetticon cinque liste, Amote, la sua civica, Forza Italia " Noi moderati, che accoglie ...a mezza bocca ilGiancarlo Giorgetti, responsabile del dicastero dell'economia: "Ma questi che cosa vogliono Non riescono mai a spiegarlo. Gridano e basta". Insomma, l'argomento ...

Il Ministro risponde, nel terzo appuntamento spazio per il Piano di semplificazione amministrativa e per l’educazione alimentare Orizzonte Scuola

Di Luca Venturino 7 Maggio 2023 Cominciano a piovere i primi aiuti (che d’altronde dell’altra pioggia, quella vera, ancora manco l’ombra) sulle regioni italiane che più di altre stanno soffrendo per i ...Il ministro dell'Interno risponde a un'interrogazione al question time del Senato. E ricorda quel che (non) fece il governo Draghi ...