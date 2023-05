Il metodo De Laurentiis «Impiego pochi minuti a inquadrare una persona»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 maggio 2023) Il ritratto di Aurelio Descritto da Massimiliano Gallo per Rivista Undici. «Iouna. E raramente sbaglio». È la formula segreta di Aurelio De. È grazie a questa sua innata capacità che ha potuto rilevare il Napoli e condurlo, in diciannove anni, dalla Serie C allo scudetto. Senza peraltro – almeno inizialmente – neanche conoscere le regole del calcio. Si è tuffato in un settore a lui estraneo e ha reso la sua impresa un gioiellino (nessun riferimento, ovviamente, al titolo del film dedicato alla Parmalat di Tanzi). Denon ha vinto solo sul campo, riportando a Napoli lo scudetto dopo 33 anni e trascinandolo dopo 22 anni fuori dall’asse Torino-Milano (l’ultimo fu quello della ...