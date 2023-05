Il Manchester United è disposto a pagare cifre esorbitanti per il difensore del Napoli Kim Min-jae

Leggi su justcalcio

(Di domenica 7 maggio 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: IldelKim Min-jae ha attirato molta attenzione con le sue prestazioni per il club italiano in questa stagione. Il nazionale sudcoreano è stato una presenza affidabile alle spalle dele recentemente li ha aiutati a vincere lo scudetto. Secondo i rapporti (h / t SportWitness), ilè entusiasta di ingaggiare ilcentrale di 26 anni ed è pronto aun sacco di soldi per i suoi servizi. Ilresiste per un compenso di circa 60 milioni di euro e il. Resta da vedere se i Red Devils presenteranno una proposta ufficiale per il nazionale sudcoreano a ...