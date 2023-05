Il giro in moto e lo scontro frontale con un' auto | Andrea muore a 18 anni

Leggi su europa.today

(Di domenica 7 maggio 2023) La vita diMileto si è spezzata per sempre a 18, per un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Finale Ligure. Il giovane era in sella a unanei pressi della Caprazoppa quando si è scontrato frontalmente con un'.Sul posto è intervenuta la polizia...