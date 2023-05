Il Feyenoord rimanda la festa – 31ª giornata di Eredivisie su Mola

Leggi su calcionews24

(Di domenica 7 maggio 2023) Il PSV vince contro lo Sparta eladel, Ajax e AZ non si fanno male: 31ªdiin diretta suLa 31ªdiavrebbe potuto essere decisiva per la vittoria del campionato da parte del, ma il PSV Eindhoven non ha fatto cilecca contro lo Sparta Rotterdam. In classifica, i rotterdammers conducono con 73 punti (e una partita in meno), seguiti da PSV (68), Ajax (63) e AZ Alkmaar (61). La massima serie del calcio olandese è in diretta streaming esclusiva su. Ilha passato il sabato con gli occhi incollati allo schermo per tifare i cugini dello Sparta Rotterdam. Che, però, ha perso in casa contro il PSV Eindhoven. ...