Il concerto dell' incoronazione | tutti i reali presenti e un piccolo assente

Presente anche Winnie the Pooh, forse sulle orme'orso Paddington, protagonista di un video in cui prendeva il tè con la Regina Elisabetta II all'apertura deldel Giubileo nel giugno ...Proseguono i festeggiamenti per l'incoronazione di Re Carlo III con ilcondotto dall'attore Hugh Bonneville. Sul palco'East Terrace del castello di Windsor tantissimi artisti internazionali, tra i quali Andrea Bocelli a Katy Perry. Ecco le foto'evento ...Il'incoronazione di re Carlo III ha trasformato il castello di Windsor in una cornice straordinaria per ospitare un palco gigante sotto la Union Jack, la bandiera britannica, mentre le mura ...

Il concerto dell'incoronazione: pioggia di star per festeggiare re Carlo III Vanity Fair Italia

“Re Carlo ed io abbiamo la stessa età, e stasera saremo insieme qui per la prima volta. Devo dire che sto entrando nella storia. E' una serata storica” ...È stata una delle voci che ha incantato Westminster, catturando l’attenzione del re, che Andrea Bocelli per la festa della sua incoronazione l’aveva fortemente voluto.