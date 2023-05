Il caso Vlahovic | insultato e ammonito contro l' Atalanta

(Di domenica 7 maggio 2023) AGI - La sfida Champions trae Juventus è stata macchiata dai cori discriminatori della curva di casaDusane da un finale incandescente culminato con il gol dell'attaccante serbo, l'esultanza polemica e l'ammonizione. A far discutere sono anche le parole nel dopo-partita del tecnico nerazzurro, Gian Piero Gasperini, che ha liquidato quelle offese come "maleducazione" escludendo che si tratti di razzismo., entrato in campo al 65mo minuto, è stato bersagliato dagli ultra' orobici che gli hanno cantato "Sei uno zingaro". Al 91mo l'arbitro Doveri, sollecitato dallo stesso calciatore ("Non lo sentite?", ha chiesto), ha sospeso il gioco per un minuto. L'intervento dello speaker dello stadio e gli inviti di Koopmeiners e De Roon a far cessare i cori e la partita è potuta riprendere. ...

"Il razzismo è gravissimo e va combattuto ma, secondo me, in questosi tratta piuttosto di maleducazione. E' rivolto a un singolo. Il razzismo è una cosa più seria"...della Juventus Dusan. ...' Big Rom ' era poi stato graziato dalla Figc perché in quanto diffidato avrebbe altrimenti saltato la partita di ritorno (non è ildi). Gli ispettori della Procura Federale hanno ...Ma il nuovo episodio, vista anche l'esultanza polemica dial successivo gol del 2 - 0 e il giallo di Doveri che ha poi `frenato´ il centravanti tentato da altre risposte, riaccende il...

Scoppia caso-Vlahovic: Gasperini nel mirino, ecco che farà ora Gravina Virgilio Sport

Bergamo, 7 mag. - (Adnkronos) - 'Il razzismo è gravissimo e va combattuto ma, secondo me, in questo caso si tratta piuttosto di maleducazione.Secondo quanto riferito da Rai Sport, la FIGC sarebbe pronta a cancellare l’ammonizione ricevuta oggi da Dusan Vlahovic in Atalanta-Juventus solo in un caso. L’attaccante bianconero è stato vittima di ...