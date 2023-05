Ibanez | «Roma | momento difficile per gli infortuni! In campo…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 7 maggio 2023)intervistato attraverso i canali ufficiali del suo club, dopo-Inter terminata 0-2 sottolinea ilper la sua squadra, con tanti giocatori infortunati.suTV ha parlato così: «Siamo in uncon i tanti infortuni. Quelli che giocano in campo danno il massimo, questo è importante. La nostra squadra è pronta a dare tutto dentro il campo. Cerchiamo di stare uniti sempre, questo è importante». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati