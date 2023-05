I social si stringono a Michela Murgia | “Stai dando una lezione di vita”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 7 maggio 2023) Ha un cancro al quarto stadio. Le restano pochi mesi di. Ma questa ultima parte della sua esistenza,, la vuole affrontare a viso aperto, con dignità e senso di gratitudine. Grazie per i vostri messaggi. Non ce la faccio a rispondere a tutt?, ma tutto ho letto e ricorderò. Grazie davvero. È una tosta,, una donna che – forse un po’ anche grazie alle sue origini sarde, a quella terra brulla di muretti a secco e antiche credenze che ancora ne scandiscono l’autenticità – anche nel momento di massima vulnerabilità si fa perno saldo su cui contare. È lei stessa a spiegarci come affrontare il momento e il dopo di lei. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Fausone (@clofadesign) Per chi le sta vicino, per gli affetti, il futuro ...