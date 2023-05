I padri e lo scudetto Quel “Forza Napoli” nella stazione di Genova piena di sampdoriani

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 maggio 2023) Il tifo è questione paterna. I casi abbondano, anche se è molto facile trovarne uno di segno diverso, come si vedrà anche qui con un certo auspicio. Tre esempi sparsi e non esaustivi. C’è il padre-appassionato di calcio e grande tifoso del. Il padre-appassionato è un esperto di calcio anche perché è stato a sua volta calciatore negli anni in cui anche il calcio delle serie minori era leggenda. Il padre-appassionato di calcio è tifoso con il cuore e con la testa, considera il calcio un regno platonico fatto di valori eterni, e quando la sua idea di calcio corrisponde al calcio praticato dal, è un tripudio assoluto. Il padre-appassionato ha fatto due figli, un maschio e una femmina, e malgrado la femmina sia cresciuta negli anni in cui per strada solo i maschi erano autorizzati a giocare a pallone, la femmina si è imposta nel parco come ...