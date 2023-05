I migliori album R&B di tutti i tempi

Leggi su gqitalia

(Di domenica 7 maggio 2023) Da quando è nato a opera dei neri americani negli anni ’40 del secolo scorso – in tandem col rock’n’ roll- il Rhythm and Blues, per gli amici R&B, non ha mai smesso di crescere e di evolversi. Ha sempre creato e incorporato al suo interno nuovi generi, senza perdere l’abbrivio. Prodotto in origine dalla fusione di jazz, folk, gospel e del blues più tradizionale, il Rhythm and Blues si è evoluto nel corso degli ultimi 80 anni, generando anche i propri sottogeneri, quali l’alternative R&B, il contemporary R&B, il funk, il soul o la quiet storm. Dai primi pionieri, del calibro di Ray Charles e Ruth Brown, fino ad arrivare agli innovatori di oggi, capaci di andare al di là di un semplice genere, come Beyoncé e Frank Ocean, gli artisti dell’R&B hanno sempre scelto di innovare nel corso degli anni ed ora non si fanno problemi ad impreziosire le proprie composizioni con ...