“I futuri padri dovrebbero smettere di bere alcolici sei mesi prima del concepimento di un figlio Ecco cosa si rischia sennò”

Il maschio è padre, e il suo compito è forgiare altri, in un circolo della vita che guai a metterlo in discussione. Il film regge e va visto al cinema. Va visto al cinema come atto ...Io sono nato tra ie i ragazzini, avevo quattro anni quando il Napoli vinse il primo scudetto ... in morte dell'amico Esenin, Majakovskij scrisse: "Bisogna strappare la gioia ai giorni". ...... ha voglia ed interesse ad insegnare e far crescere chi potrà sostituirlo mentre aimanager ...delle complessità caratteriali dell'adolescenza e della normale possibile conflittualità tra/...

“I futuri padri dovrebbero smettere di bere alcolici sei mesi prima del concepimento di un figlio Il Fatto Quotidiano

Dopo mesi di incertezza sul suo futuro, il figlio primogenito di LeBron James ha scelto la strada del college per il suo futuro. Il prossimo anno Bronny James giocherà a University of Southern Califor ...Molti sognavano di vedere lei, ieri, sul trono all'abbazia di Westminster: Kate Middleton, la futura regina. Si dice che Carlo si sia spesso innervosito perché, in varie occasioni, ...