I convocati di Luciano Spalletti in vista della Fiorentina

Napoli, i convocati di Spalletti per la Fiorentina Alfredo Pedullà

L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida del Maradona degli azzurri contro la Fiorentina.La Fiorentina alle 18 affronterà il Napoli, fresco campione d'Italia. I partenopei dovranno fare a meno di Mario Rui, ma torna a disposizione Politano. Di seguito la ...