(Di domenica 7 maggio 2023) Una delle più grandi rivelazioni di questa stagione è senza dubbio Rasmus Højlund, attaccante danese classe 2003 dell’Atalanta L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è prepotentemente rientrata in corsa per un… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALEAbbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...Leao È uscito, non sembra grave" "Sono molto soddisfatto di prestazione e vittoria perché ... Atalanta " Juventus, le formazioni: Allegri conferma Di Maria e Vlahovic, Gasperini senza...... Teun Koopmeiners è tornato a disposizione dopo 6 settimane di stop esi è messo a fare ... Bisogna dire a Zapata edi subire falli in punti del campo migliori "Magari! (ride, ndr)". Il ...

Hojlund, subito una big: ecco dove giocherà - calciomercatonews.com Calciomercatonews.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il tecnico degli orobici difficilmente potrà contare su Rasmus Hojlund in vista della sfida in programma domenica alle 12:30 al Gewiss Stadium di Bergamo contro la Juventus, uno scontro diretto nella ...