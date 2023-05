Ho visto il musical ‘Berlusconi’ a Londra | gli spunti sono meno banali di quanto si creda

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 maggio 2023) di Kevin De Sabbata Sabato ha chiuso, alla Southwark Playhouse Elephant di, ilBerlusconi, basato sulla biografia dell’ex premier italiano. Lo spettacolo ha attirato l’attenzione anche dei media nostrani, ma inizialmente mi ero perso la prima e le recite d’apertura, cosa che, viste le recensioni feroci, non sembrava un male. Poi però la curiosità ha prevalso. Cosìandato a vedere l’ultima replica e devo dire che iloffredi riflessionediil dibattito mediatico fa supporre. In questo senso, non è senza significato che la produzione si trovi a chiudere nel momento in cui sembra calare il sipario anche sulla vicenda personale di Berlusconi. Ilè stato interpretato dai più come ...