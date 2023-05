“Ho vissuto dieci vite” | Michela Murgia | le parole della scrittrice La sua grande forza

'Ho cinquant'anni, ma hovite. Volevo anche andare in Corea - racconta Murgia - Forse ci andrò quando disperderanno le mie ceneri nell'oceano, a Busan'. Non si sente sola. 'Ho...... coppie, gruppi di amici - ignari dell'incubo che avrebberodi lì a pochi minuti. Testimoni ... Altrii feriti. Braccato dalla polizia, l'uomo si è poi suicidato. Biden parla di 'attacco ..."Ho cinquant'anni, ma hovite. Volevo anche andare in Corea. Forse ci andrò quando disperderanno le mie ceneri nell'oceano, a Busan". E, soprattutto, la scelta di preparare la partenza ...

Michela Murgia: "Ho un tumore al quarto stadio, mi restano mesi di vita, ho deciso di sposarmi" RaiNews

L’ex difensore del primo titolo dei Partenopei ricorda l’esperienza in via Sanquirico: "La vittoria più bella, quando erano tesi raccontavo di come avevo marcato Van Basten".Lindsay Lohan ha vissuto una vita tra alti e bassi. Il successo precoce l'ha fatta cadere nel vortice delle dipendenze, fuori e dentro a carceri e rehab. Ma grazie all'amore del marito (e alla gravida ...