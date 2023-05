Highlights Pesaro-Tortona 82-78 | Serie A1 2022 2023 basket VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 7 maggio 2023) Ilcon glidi, sfida valida come trentesima e ultima giornata dellaA1di. Finisce 82-78 per la squadra di Repesa, che riesce ad agguantare l’ultimo posto ai playoff grazie alla contemporanea sconfitta clamorosa di Brescia contro Scafati. Grande vittoria per la formazione marchigiana, che aveva dominato il primo tempo, prima di subire la rimonta della squadra ospite. Poi, nei minuti finali, una maggiore precisione ai liberi ha fatto la differenza. SportFace.