Highlights e gol Troyes-Psg 1-3 | Ligue 1 2022 2023 VIDEO

... in terra salentina la decide NgongeUnper conquistare tre punti d'oro: il Verona vince sul ... Lecce - Verona:, tabellino e classificaLECCE - VERONA 0 - 1 71 Ngonge Lecce - Verona (...Il tabellino di Torino - Monza 1 - 1 ( GLI: nel st 1' Sanabria (T), 41' Caprari (M) TORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro (37' st Bayeye), ...Il West Ham batte 1 - 0 il Manchester United nel match valido per la 35ª giornata di Premier League 2022/2023. Ilvittoria è di Benrahma, che regala i tre punti ai suoi. La squadra di Moyes sale a 37 punti in classifica a +7 sulla zona retrocessione occupata dal Nottingham Forest. Brutto stop per i Red Devils,...

Napoli-Fiorentina 1-0: video, gol e highlights Sky Sport

Troyes - PSG highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Ligue 1. I parigini vincono per 1-3 grazie alle firme di Mbappè, Vitinha e Ruiz ...Lecce - Hellas Verona highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Serie A. Gli Scaligeri si sono imposti per 0-1 ...