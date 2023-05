Highlights e gol Lecce-Verona 0-1 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 7 maggio 2023) Glie le azioni salienti di0-1, match della trentaquattresima giornata di. Un gol di Ngonge regala lo scatto salvezza agli scaligeri al Via del Mare. Nel primo tempo i gialloblù di Zaffaroni avevano sfiorato due volte il vantaggio con Djuric, che aveva anche colpito una traversa. Ai ragazzi di Baroni non basta l’assedio finale. PAGELLE SportFace.

Il tabellino di Torino - Monza 1 - 1 ( GLI: nel st 1' Sanabria (T), 41' Caprari (M) TORINO (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro (37' st Bayeye), ...... in terra salentina la decide NgongeUnper conquistare tre punti d'oro: il Verona vince sul ... Lecce - Verona:, tabellino e classificaLECCE - VERONA 0 - 1 71 Ngonge Lecce - Verona (...Il West Ham batte 1 - 0 il Manchester United nel match valido per la 35ª giornata di Premier League 2022/2023. Ilvittoria è di Benrahma, che regala i tre punti ai suoi. La squadra di Moyes sale a 37 punti in classifica a +7 sulla zona retrocessione occupata dal Nottingham Forest. Brutto stop per i Red Devils,...

Napoli-Fiorentina 1-0: video, gol e highlights Sky Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Colpo salvezza del Verona, che vince in casa del Lecce grazie a un gol di Ngonge, a segno poco dopo il suo ingresso in campo. Hellas pericoloso già nei primi minuti con due occasioni sulla testa di Dj ...