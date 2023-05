Ha girato un video il 45enne che ha ucciso la figlia e l' amante della moglie | Ecco | tutti morti

"Ti avevo già perdonata una volta, ora li ho macellati io e devo continuare a farlo". Dura 62 terribili secondi ilagghiacciantecon il proprio cellulare da Taulant Malaj panettiere 45enne di origine albanese dopo il duplice delitto commesso a Torremaggiore . L'assassino, in una sorta di confessione, ...Come Gigi D'Alessio , che a unsul balcone di casa " affacciato sulla città in festa " accompagna la caption "CampioNapoli. Buon anno!" L'attore Salvatore Esposito ha pubblicato una ...Ultimamente ho ritrovato unal Cral dell'Acea nel 1992 - dice - Avevo barba, capelli, occhiali: praticamente un'altra persona. Ed era un pezzo veramente miserabile - ride - Ma la gavetta ...

Duplice omicidio nel Foggiano: spunta video shock girato dall'assassino dopo la strage Today.it

Nel video, l'omicida si rivolge in albanese anche a sua moglie ferita, salvata dalla figlia 16enne che l'ha difesa dalla furia del padre ...Jonathan Milan ha vinto la seconda tappa del Giro d'Italia 2023. Il Campione Olimpico nell'inseguimento a squadre su pista si è imposto in maniera nitida sul traguardo di Melfi. Il fuoriclasse friulan ...