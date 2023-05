Ha ancora senso il Primo Maggio? Di certo non come è diventato

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 7 maggio 2023) La Festa dei Lavoratori èla rivolta di Haymarket. Da qui nasce la scelta di dedicare la giornata del 1°, al ricordo di quanto accadde in seguito alla rivolta di Haymarket, avvenuta a Chicago nel 1886. Erano i primi giorni didi quell’anno, in città c’era agitazione con susseguirsi di proteste e scioperi dei lavoratori, che avevanoobiettivo principale quello di portare l’orario di lavoro dalle 16 alle 8 ore al giorno, oltre che per pretendere i giusti sistemi di sicurezza. Si tratta di una data simbolica, dal 1947 la Festa del lavoro e dei lavoratori diventa ufficialmente festa nazionale italiana e attualmente ilè ugualmente giorno di festa nazionale in molti Paesi: da Cuba alla Turchia, dal Brasile alla Cina e poi Russia, Messico e diversi ...