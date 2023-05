Gualtieri | “Non smettiamo mai di promuovere prevenzione e salute delle donne”

(Di domenica 7 maggio 2023) ROMA – “Con Race For The Cure oggi Roma si tinge di rosa e diventa capitale dellae della lotta ai tumori del seno. Grazie a chi ha partecipato con entusiasmo a questo evento speciale di sport e solidarietà. Nonmai di”. Susan G. Komen Italia L'articolo L'Opinionista.

A Roma invece la tariffa è scesa per le utenzedomestiche e domestiche e la quota potrebbe rimanere ferma in attesa del termovalorizzatore, al quale seguirà, secondo il sindaco Roberto, ......lo scorso anno le tariffe si sono ridotte sia per le utenze domestiche ( - 4%) che per quelle... in attesa del completamento del termovalorizzatore che dovrebbe, almeno nei piani di, ...Immediata l'indignazione delle istituzioni, a cominciare dal sindaco Robertoche dopo aver rassicurato che la Fontana del Bernini 'ha subito danni permanenti' ha duramente condannato '...

Gualtieri: non si mette a rischio il patrimonio artistico per la causa ... Il Quotidiano del Lazio

Blitz di Ultima Generazione a Piazza Navona, grazie al lavoro dei tecnici di Acea è stato rimosso il materiale gettato dentro la Fontana dei Quattro Fiumi ...Nuovo assalto, e nuovo sfregio, degli ambientalisti di «Ultima Generazione» che intorno alle 15.30 del primo, affollatissimo, sabato di ...